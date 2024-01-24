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Роман Бондарук: Одна из главных задач БРСМ - трудоустроить молодежь
Качественно начали 2024 год бойцы студенческих отрядов. На базе "Интеграла" с начала января трудятся 65 человек. Среди них 17 человек с особенностями психофизического развития. Ребята в процессе практики и обучения получают квалификацию рабочего. Свои знания применяют в работе с оборудованием, включая его назначение, схемы и принципы действия. Также измеряют электрофизические параметры, устраняют неисправности приборов и измерительных автоматов.
Одним из главных направлений деятельности Союза молодежи является вторичная занятость. Мы формируем студотряды. Наша главная задача - трудоустроить молодежь и оказать содействие в трудоустройстве как по профессии после получения образования, так и по тем желаниям, которые на сегодняшний день они заявляли.
"Интеграл" является лидером среди предприятий страны по количеству работающей молодежи в возрасте до 31 года. Мы ведем активную работу и с учреждениями образования, а также с Белорусским республиканским союзом молодежи. Молодые люди, которые проработали в студенческих отрядах, имеют свой заработок, получаютразряд рабочего.
Всего в белорусской столице создано более 800 студенческих отрядов, в которых трудятся более 15 тыс. человек. В основном это сфера услуг, образование, промышленность и сельское хозяйство.
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