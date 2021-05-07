Роман Головченко: Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Беларуси

Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Беларуси. Не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле, действуем, исходя из интересов развития нашей страны, нашего народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости и суверенитета, тем изощреннее и жестче становятся эти методы. Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая, через что пришлось пройти нашим предкам, дедам и прадедам, мы, конечно же, отвечаем тем, кто пытается на нас давить. Беларусь никогда не встанет на колени. Точно так же, как мы не встали на колени перед самой страшной войной не только 20-го века, но и всей мировой истории.

Как выстоять под прессингом западных стран, экономическим давлением и отстоять свои интересы. Об этом сегодня говорил премьер-министр Роман Головченко. Он почтил память солдат на мемориальном комплексе "Братское военное кладбище" в Минске. Сегодня важно и патриотическое воспитание молодежи на подвигах наших героев, а также открывать неизвестные страницы архивных материалов, чтобы понять - кто и кем был в те сложные военные времена. Кто сражался на поле боя, в партизанских отрядах, а кто был в пособниках у фашистов. Это нужно знать нынешнему поколению, чтобы такое никогда не повторилось.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

