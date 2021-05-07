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Роман Головченко: Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Беларуси
Да, в современном мире 21-го века Беларуси приходится все чаще обращаться к урокам Великой Отечественной войны прошлого столетия.
Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Беларуси. Не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле, действуем, исходя из интересов развития нашей страны, нашего народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости и суверенитета, тем изощреннее и жестче становятся эти методы. Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая, через что пришлось пройти нашим предкам, дедам и прадедам, мы, конечно же, отвечаем тем, кто пытается на нас давить. Беларусь никогда не встанет на колени. Точно так же, как мы не встали на колени перед самой страшной войной не только 20-го века, но и всей мировой истории.
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