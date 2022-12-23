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Роман Головченко о стратегических решениях в проекте "Вопрос номер один" 24 декабря
Сейчас время стратегических решений. Основной акцент на экономику. На санкционный прессинг отвечаем сообща. В работе более десятка импортозамещающих проектов - и этот список открытый. По итогам переговоров президентов Беларуси и России в Минске правительствам даны конкретные поручения.
Мы исходим из формулы следующей, что две независимые страны, две суверенные экономики и единое экономическое пространство. С коллегами абсолютно открыто воспринимаем рынок Беларуси и России или экономику Беларуси и России как экономику Союзного государства. Соответственно, мы должны вырабатывать синхронные действия для того, чтобы, например, ушли с нашего рынка западные производители - прекрасно. Они освободили нам место. Но нам надо сделать все для того, чтобы это место занять. Не просто сказать об этом, что это хорошо. Мы должны принять скоординированные действия для того, чтобы мы смогли занять этот рынок, а не кто-либо еще другой.
Белорусско-российская интеграция, а также работа экономики в этом году. Полную версию интервью с премьер-министром смотрите завтра в рамках проекта "Вопрос номер один".
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