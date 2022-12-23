Роман Головченко о стратегических решениях в проекте "Вопрос номер один" 24 декабря

Мы исходим из формулы следующей, что две независимые страны, две суверенные экономики и единое экономическое пространство. С коллегами абсолютно открыто воспринимаем рынок Беларуси и России или экономику Беларуси и России как экономику Союзного государства. Соответственно, мы должны вырабатывать синхронные действия для того, чтобы, например, ушли с нашего рынка западные производители - прекрасно. Они освободили нам место. Но нам надо сделать все для того, чтобы это место занять. Не просто сказать об этом, что это хорошо. Мы должны принять скоординированные действия для того, чтобы мы смогли занять этот рынок, а не кто-либо еще другой.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси