Роман Головченко обозначил задачу рабочей поездки в Ушачский район

Во время рабочей поездки в Витебскую область премьер-министр Беларуси Роман Головченко планирует ознакомиться с реальной ситуацией в Ушачском районе. Об этом он сообщил перед началом совещания с руководством области и района, пишет БЕЛТА.



Поездка изначально задумывалась в более узком формате. "Посмотреть, как реализуется один из объектов, включенных в инвестиционную программу, - строительство общежития, или, как сейчас модно говорить, кампуса для спортсменов, которые тренируются на базе спортивного комплекса, который был ранее построен", - отметил премьер-министр.



Он добавил, что позже было принято решение провести мини-совещание, чтобы посмотреть на месте реальное положение дел.



С докладом об итогах прошлого года в северном регионе выступит председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. О социально-экономическом развитии в Ушачском районе доложит председатель райисполкома Сергей Садовский.



Фото:БЕЛТА