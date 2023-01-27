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Роман Головченко обратил внимание на необходимость сокращения количества сахара в питании школьников
Импортозамещение продуктов питания и пищевых добавок, а также увеличение экспортных поставок своих товаров. Для выхода на новые рынки и появления новинок на внутреннем нужно подтверждение качества продукции. Это в том числе и зона ответственности НПЦ продовольствия НАН Беларуси. Сегодня центр входит и в состав межведомственной рабочей группы, которая решает важную задачу - найти полезную замену продукции из школьных буфетов, чтобы было меньше сладостей и чипсов. Также ученые участвуют в пилотном проекте по разработке нового меню в учреждениях образования. О первых итогах сегодня рассказали премьер-министру. Увеличено количество овощей в блюдах, снижено содержание жиров в продуктах.
Роман Головченко обратил внимание на необходимость сокращения количества сахара на школьном столе. Также от производителей ждут больше предложений по мелкой фасовке товара для детей.
Мы школьные столовые начнем насыщать той продукцией, которую вы декларировали в качестве современной, безопасной и более подходящей для питания школьников. Пилот - начальная стадия, я уверен, что мы и дальше это будем внедрять. Все производители должны под это подстраиваться.
Сейчас идут наработки, насколько будет потом распространено использование пельменей, возможно, подработаем технологию изготовления картофеля фри, чтобы он был с пониженным содержанием масла и это не противоречило нормам питания. Есть вопрос по глазированным сыркам. Мы также пытаемся подработать рецептуру, чтобы немного снизить там содержание сахара.
Пилотный проект в минских школах продлится до мая, а после будет распространяться по всей стране. С нового года подключатся все столичные и областные школы, а с третьей четверти и региональные, особенно сельские учреждения образования. Им нужно немного больше времени на изменение компонентов в блюдах.
Фото:ru.freepik.com
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