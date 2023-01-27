Роман Головченко обратил внимание на необходимость сокращения количества сахара в питании школьников

Импортозамещение продуктов питания и пищевых добавок, а также увеличение экспортных поставок своих товаров. Для выхода на новые рынки и появления новинок на внутреннем нужно подтверждение качества продукции. Это в том числе и зона ответственности НПЦ продовольствия НАН Беларуси. Сегодня центр входит и в состав межведомственной рабочей группы, которая решает важную задачу - найти полезную замену продукции из школьных буфетов, чтобы было меньше сладостей и чипсов. Также ученые участвуют в пилотном проекте по разработке нового меню в учреждениях образования. О первых итогах сегодня рассказали премьер-министру. Увеличено количество овощей в блюдах, снижено содержание жиров в продуктах.