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Роман Головченко: Победа - это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике

Победа - это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко после церемонии возложения цветов к памятнику-танку "Т-34" в Острошицком Городке. Глава правительства обратил внимание, что молодому поколению необходимо предметно доносить правдивую информацию о событиях тех лет, в том числе о страданиях, которые понесла белорусская земля, о геноциде нашего народа.

"Важно объяснить, что Победа - это не только праздник, это долгий путь длиной в 4 года, который слагался из многих тысяч, десятков тысяч маленьких побед, которые одерживал каждый человек, каждый воин, боец, командир, в том числе их (молодежи - прим. ред.) бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка", - заявил Роман Головченко.

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