Роман Головченко: Победа - это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике

Победа - это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко после церемонии возложения цветов к памятнику-танку "Т-34" в Острошицком Городке. Глава правительства обратил внимание, что молодому поколению необходимо предметно доносить правдивую информацию о событиях тех лет, в том числе о страданиях, которые понесла белорусская земля, о геноциде нашего народа.