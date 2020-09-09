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Роман Головченко посещает крупнейшие предприятия Оршанского района
В центре внимания - развитие Оршанского района. Премьер-министр Роман Головченко сегодня посещает крупнейшие предприятия региона. Напомним, Орша несколько лет назад фактически получила статус свободной экономической зоны с рядом преференций для бизнеса. Расчет на то, чтобы дать импульс развитию производств и привлечь инвесторов. Как сработали принятые меры, сегодня проинформировали премьера. В районе полным ходом идет строительство мультимодального комплекса "Бремино-Орша". Он послужит развитию трансграничной торговли. Масштабный проект интегрируют в маршрут "Один пояс - один путь". Он уже работает с транзитными грузами в направлении Китая. С завершением всех работ здесь появится один из крупнейших логистических кластеров на европейской части ЕАЭС. И это лишь один из примеров развития в регионе, которому была оказана законодательная поддержка. Как отметили в правительстве, принятые меры уже принесли заметную отдачу.
В эти минуты правительство на месте проводит совещание по дальнейшему развитию этих территорий. План действий охватит перспективу ближайших трех лет. Оршанский район должен стать эталоном регионального развития.
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