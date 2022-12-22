Головченко предоставил центру "Пролеска" сертификат на Br20 тыс., а детям вручил сладкие новогодние подарки

Акция "Наши дети" приносит подарки и дарит праздничное настроение малышам по всей стране. Даже если они пока не дома, а на реабилитации, это не повод оставаться без новогодних утренников. Тем более взрослые всегда готовы помочь. Детский центр "Пролеска" сегодня кружил хороводы вместе с премьер-министром. Ежегодно здесь оздоравливаются до 3 тыс. ребят.

Светлана Лукьянюк знает, когда сбываются мечты.

Праздник в эти декабрьские дни приходит ко всем детям. Новогодние подарки и искренние эмоции. Время, когда взрослые исполняют мечты. Ведь все письма Деду Морозу написаны, и сейчас, конечно, нужно ждать для чуда.

И пусть кто-то пока вдали от дома. Это не повод скучать. Ведь взрослые готовы дарить сказку. В медицинском центре реабилитации "Пралеска" все украшения педагоги делают вместе с детьми. Елки, шишки, ангелочков клеят девчонки, пока мальчишки играют в шашки. Здесь ребята и учатся, и оздоравливаются. Сегодня к ним с подарками поехал премьер Роман Головченко.

Маленькие умельцы тоже подготовили подарок. А как известно, самый лучший - сделанный своими руками.

После взрослые показали свой центр, где занятия и с психологом, и оздоровительная гимнастика, и соляная комната, где можно хорошо продышаться. Но сегодня все же время для праздника, а значит, нужно петь и читать стихи Деду Морозу, да и всем, кто приехал в гости.