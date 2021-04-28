ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Роман Головченко принимает участие в Межправсовете ЕАЭС в Татарстане

В Татарстане в эти дни проходит Межправсовет ЕАЭС. В его работе принимает участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Заседание в узком составе запланировано на завтра. А сегодня у белорусского премьера двухсторонние переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Также в графике переговоры с главой Татарстана, посещение торгово-производственной площадки МТЗ, особых экономических зон и научных кластеров.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все