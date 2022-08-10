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Роман Головченко проанонсировал создание в Беларуси индустриальной зоны
Вопрос номер один - экономика. Главные акценты накануне расставил Президент на заседании Совета Министров. Как было отмечено, экономика Беларуси демонстрирует исторически высокие качественные показатели сбалансированности. Что помогает эффективно работать в условиях санкционного давления, сегодня рассказал премьер-министр Роман Головченко во время рабочей поездки в Солигорский район. Это равномерное развитие всех секторов - от промышленности до сельского хозяйства. Помогает и трудолюбие белорусского народа. Кроме того, в стране стараются сбалансированно развивать и государственную форму собственности, и частную. Алина Лаппо подробнее.
Солигорская птицефабрика - один из лидеров по производству яиц. Только куриных выпускают порядка 350 миллионов в год. А еще специализируются и на перепелиных. Полностью закрывая потребности внутреннего рынка, свыше 70 % - внешние поставки. Больше всего продают в Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Не так давно на предприятии запустили новую линию по переработке. Сегодня ее работу оценил премьер. За счет автоматизации улучшились не только качественные показатели, но и количественные.
В эксклюзивности нашей продукции сомневаться не приходится, все наши технологии запатентованы на территории 4 стран. Последняя наша разработка очень интересная. Мы восстановили на старой ферме один птичник, запустили там выгульное содержание птиц. Потому что есть сегодня потребители, которое не хотят яйца от птицы, которая сегодня находится в клетке. По сути, это фермерское содержание. Продукция уже находится на прилавках.
Вторая точка в маршруте премьер-министра - молочно-товарный комплекс "Новополесский". Это уникальный объект на 2400 голов. Здесь внедрены современные технологии содержания, кормления и доения животных. Объект готов на 98 %. Ожидается, что уже к концу месяца предприятие выйдет на полные мощности.
"Новополесский-Агро", одна из самых крупных ферм в стране, находится под крылом Беларуськалия. Полномасштабная реконструкция этого комплекса в итоге позволит значительно увеличить удои молока.
Около 100 тонн молока мы будем иметь с этого комплекса. Здесь установлено оборудование типа карусель на 70 мест. Это позволяет доить большое количество животных в малые сроки. Все затраты оптимизированы, все сконцентрировано в одном месте. Здесь ранее была старая ферма, она не соответствовала никаким нормам, ее снесли. Все построено практически с ноля.
На работе, в том числе и таких предприятий, и строится продовольственная безопасность страны. И даже сегодня в условиях санкционного давления Беларусь не сходит с этого крена. Эффективной же работе сегодня способствует равномерное развитие всех секторов экономики, будь то сельское хозяйство или промышленность. Причем делается это планово и без резких движений.
Мы стараемся делать все, чтобы сбалансированно развивать и производственную сферу, и социальную. Анализируем опыт других стран, в том числе негативный. Некоторые говорят, что надо все быстрее отдать частнику, он более эффективный собственник, у него все лучше получается. Но мы знаем много примеров, когда для частного собственника на первом месте максимизация прибыли в ущерб всему остальному. Поэтому мы стараемся сбалансированно развивать и государственную форму собственности, и частную. Мы понимаем, что частный собственник не потянет развитие социальной сферы в том объеме, к которому привыкли белорусы.
К слову, о государственно-частном партнерстве глава правительства проанонсировал создание в Беларуси индустриальной зоны. Сейчас изучается опыт соседних стран в аналогичных проектах. Задача - создать для белорусских предпринимателей все необходимые условия для их эффективной работы.
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