Роман Головченко проанонсировал создание в Беларуси индустриальной зоны

Мы стараемся делать все, чтобы сбалансированно развивать и производственную сферу, и социальную. Анализируем опыт других стран, в том числе негативный. Некоторые говорят, что надо все быстрее отдать частнику, он более эффективный собственник, у него все лучше получается. Но мы знаем много примеров, когда для частного собственника на первом месте максимизация прибыли в ущерб всему остальному. Поэтому мы стараемся сбалансированно развивать и государственную форму собственности, и частную. Мы понимаем, что частный собственник не потянет развитие социальной сферы в том объеме, к которому привыкли белорусы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси