Руководители финансовых ведомств Беларуси и России подписали в ноябре 2022 года межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на импортозамещающие проекты. Такие интеграционные проекты направлены в том числе на реализацию договоренностей по проведению единой промышленной политики с целью замещения критического импорта.

На вопрос о темпах реализации этих проектов он ответил: "Сейчас у нас 18 таких проектов. График еженедельно на контроле. Где-то уже идут закупки оборудования, где-то конкурсы проводятся, где-то уже осуществляется подготовка производства. Импортозамещающие проекты будут реализованы в те сроки, которые для них определены".

Часть проектов, по его словам, которые реализуются с помощью кредитных ресурсов РФ, направлена на "выращивание чемпионов" - получение технологий, на базе которых можно развить компетенции, достичь нового технологического уровня и добиться очень высокого результата в той или иной сфере. "Я говорю в первую очередь о микроэлектронной отрасли. Сейчас обладание технологиями микроэлектроники - это в принципе вопрос безопасности государства в широком смысле, особенно его технологической безопасности. Чипы или микроконтроллеры - они везде, во всем: в телефонах, банковских картах, биометрических документах, любых устройствах, связанных с приемом и передачей информации. У нас есть план заниматься не только выпуском изделий микроэлектроники, но и строить собственное электронное машиностроение", - рассказал Роман Головченко.