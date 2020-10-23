Роман Головченко рассказал о причинах отмены масштабного митинга в Минске

При таком количестве и плотности людей последствия могут быть разные. Президент, конечно, все взвесил еще раз и принял решение, которое уже известно. Несмотря на то что такой порыв существует, хотим попросить людей все-таки остаться дома. Нужно поблагодарить тех граждан, которые открыто захотели заявить о своей твердой позиции".