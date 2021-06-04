Роман Головченко в проекте АТН "Вопрос номер один" 5 июня в 19:00

Экономическая интеграция от нефтехимии до таможни, развязки по налоговому маневру и адекватный ответ на давление. Что в ответном пакете правительства на санкции? Как Беларусь поддержит национальную авиакомпанию? Чем наполнено партнерство с теми, кто не торгует дружбой? А также безопасность и экономика как рецепт выживаемости в период гибридной агрессии.



Точки над "і" в острых политических темах расставит премьер Роман Головченко в проекте АТН "Вопрос номер один" завтра в 19:00.