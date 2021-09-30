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Роман Головченко вручил госнаграды педагогам
Белорусские учителя всегда в центре общественной жизни, они надежная опора государства. Об этом заявил премьер Роман Головченко, вручая по поручению Президента награды тем, кто мудростью и терпением закладывает основы становления новых поколений Беларуси. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики накануне Дня учителя и собрала лучших педагогов страны. Сегодня в Беларуси работает более 400 тысяч учителей. И их помощь очень важна ученикам, чтобы разобраться во всех процессах, происходящих в мире.
Образование - приоритет развития государства
Развивать личностные качества, способность творчески мыслить, критически воспринимать любую информацию и находить выход из самых сложных ситуаций. А также уметь принимать решения и брать на себя ответственность - важная миссия педагога. 50 из них получили сегодня медали, почетные грамоты и благодарности.
Более 5 % от ВВП идет на систему образования
Более 5 % от ВВП в Беларуси идет на поддержку системы образования. Особое внимание оснащению современным оборудованием классов и аудиторий. Только в этом году открыто 5 новых детских садов и 7 школ.
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