Романов: Западные элиты рассматривают свои должности как способ удовлетворения личных потребностей

Доктор философских наук, председатель Белорусской партии "Белая Русь" Олег Романов в студии "Первого информационного" телеканала рассказал о кризисе западных элит и помог разобраться в его причинах.

Недавно стало известно, что в Польше задержан мэр Вроцлава Яцек Сутрик. Чиновник обвиняется в том, что купил свой диплом. В похожей ситуации оказывались многие европейские лидеры, занимающие достаточно высокие посты.

Та же Урсула фон дер Ляйен попадала в скандал, связанный с тем, что в ее научной работе только 60 % уникального текста, 40 % заимствования.

Можно ли говорить о том, что эти вещи взаимосвязаны: образование высокопоставленных европейских чиновников и политический и экономический кризисы, разгорающиеся в Евросоюзе?

Олег Романов считает, что взаимосвязь есть. "Если говорить о самом факте покупки дипломов и о работе с липовыми дипломами на высоких должностях, то, мне кажется, это проявление более крупной проблемы, а именно выхода элит из-под контроля народа. Это серьезная проблема для любого общества - контроль над элитами. Надо сделать так, чтобы элита работала во благо своей страны, а не на себя любимую. И это делается разными способами, - подчеркнул Олег Романов. - Это может делаться через идеологию, через контроль со стороны верховного властителя. Есть разные способы".

В любом случае контроль необходим, считает доктор философских наук, потому что когда элита выходит из-под контроля, общество обречено, поскольку элита склонна к сибаритству, гедонизму, к тому, чтобы жить ради себя любимой.

Похожая ситуация сейчас происходит на Западе.

По словам Олега Романова, элиты западных стран выходят из-под национального контроля, они не принимают решений в интересах своего народа и рассматривают свои должности как способ удовлетворения собственных потребностей. "Разумеется, говорить об эффективности управления в этой ситуации не приходится. В конце концов, у них даже просто нет ни времени, ни душевных сил заниматься сложными проблемами, которые волнуют общество", - сказал он.