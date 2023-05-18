ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Романов: Главная задача партии "Белая Русь" - консолидация общества

Учредительные конференции по построению региональных отделений "Белой Руси" проходят по всей стране. Это новый этап в развитии политической структуры.

Как подчеркнул сегодня в Могилеве руководитель партии Олег Романов, главная задача - консолидация общества. Стать силой, способной ответить на любые вызовы, - лейтмотив всех преобразований общественного объединения, а теперь и новой для Беларуси партии, уже ставшей популярной среди рабочих, педагогов, врачей, молодежи. Например, только на территории Ленинского района Могилева в общественном объединении состоит свыше 5 тысяч человек.

Основная цель - обретение единства в нашем обществе. И партия является одним из инструментов решения этой задачи. Это выдвижение своих членов в представительные органы Республики Беларусь, это политическое просвещение, это реализация тех проектов на международной арене, которые позволят укрепить позиции нашей страны на международном контуре, и целый ряд других задач будет решать партия. Без зрелой региональной структуры это невозможно.
Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"

Каждый должен принести пользу для своей страны, быть настоящим патриотом не только на словах - главная тема "Зачетного разговора" с учащимися агролесотехнического колледжа имени Орловского. Сегодня тут обучаются свыше 500 будущих специалистов, в том числе для АПК.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все