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Романов: Главная задача партии "Белая Русь" - консолидация общества
Учредительные конференции по построению региональных отделений "Белой Руси" проходят по всей стране. Это новый этап в развитии политической структуры.
Как подчеркнул сегодня в Могилеве руководитель партии Олег Романов, главная задача - консолидация общества. Стать силой, способной ответить на любые вызовы, - лейтмотив всех преобразований общественного объединения, а теперь и новой для Беларуси партии, уже ставшей популярной среди рабочих, педагогов, врачей, молодежи. Например, только на территории Ленинского района Могилева в общественном объединении состоит свыше 5 тысяч человек.
Основная цель - обретение единства в нашем обществе. И партия является одним из инструментов решения этой задачи. Это выдвижение своих членов в представительные органы Республики Беларусь, это политическое просвещение, это реализация тех проектов на международной арене, которые позволят укрепить позиции нашей страны на международном контуре, и целый ряд других задач будет решать партия. Без зрелой региональной структуры это невозможно.
Каждый должен принести пользу для своей страны, быть настоящим патриотом не только на словах - главная тема "Зачетного разговора" с учащимися агролесотехнического колледжа имени Орловского. Сегодня тут обучаются свыше 500 будущих специалистов, в том числе для АПК.
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