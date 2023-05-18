Романов: Главная задача партии "Белая Русь" - консолидация общества

Основная цель - обретение единства в нашем обществе. И партия является одним из инструментов решения этой задачи. Это выдвижение своих членов в представительные органы Республики Беларусь, это политическое просвещение, это реализация тех проектов на международной арене, которые позволят укрепить позиции нашей страны на международном контуре, и целый ряд других задач будет решать партия. Без зрелой региональной структуры это невозможно.

Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"