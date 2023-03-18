Романов: Идеи программы "Белая Русь" получили полную поддержку белорусского общества

Идеи программы "Белая Русь" получили полную поддержку белорусского общества. Об этом заявил журналистам председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов, пишет БЕЛТА.

Учредительный съезд Белорусской политической партии "Белая Русь" проходит в Минске. В нем принимают участие около 1 тыс. делегатов со всей страны. Делегатам необходимо определиться с названием партии, принять ее устав и программу.

Как сообщалось, проект программы Белорусской политической партии "Белая Русь" обнародован 28 февраля и вынесен на общественное обсуждение.

"Действительно, проект программы партии прошел очень серьезное обсуждение в сотнях трудовых коллективов, на многих диалоговых площадках. Концептуальная основа программы не подверглась критике. Идеи, которые мы заложили, получили полную поддержку белорусского общества", - подчеркнул председатель РОО.

"Сегодня на рассмотрение съезда мы выносим уже обновленный, гораздо более зрелый текст проекта программы и надеемся, что он станет программной основой в деятельности нашей партии", - отметил Олег Романов.