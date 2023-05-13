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Романов: Мы сохраним формат работы общественных приемных, чтобы коммуницировать с людьми относительно их инициатив
И все это - на благо страны. На это нацелены и "люди дела", которые и на своем рабочем месте, и в общественно-политической жизни страны точно знают, чего хотят и готовы действовать.
Стоит отметить, что регионы Беларуси задают импульс и партийного строительства. И вот сегодня на Высшем политическом совете партии "Белая Русь" приняли дорожную карту развития с опорой на пожелания и инициативы белорусов. В ближайшее время отделения партии будут сформированы во всех регионах.
Инициатива снизу
Граждане могут обращаться в наши региональные отделения, тем более что мы сохраним формат работы общественных приемных и через общественные приемные мы сможем коммуницировать с людьми относительно их инициатив, их идей. Планы работы местных отделений могут формироваться и путем диалога с гражданами, когда они будут предлагать свои инициативы, а партия, рассмотрев их, принимает на вооружение эту инициативу и стремится реализовать.
Индивидуальный подход
Мы уже признаны народной партией, об этом говорит количество учредителей. Вы знаете, что она составляет около 16 тысяч человек. Это люди неравнодушные, с четкой гражданской позицией, с истинным пониманием того, что сегодня мирным созидательным трудом они могут сделать и уже делают для нашего белорусского общества.
Партийный съезд
Одним из первых важнейших испытаний для партии "Белая Русь" станет подготовка к предстоящей электоральной кампании. До конца года планируется провести съезд для выдвижения делегатов на предстоящие выборы.
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