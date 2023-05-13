Романов: Мы сохраним формат работы общественных приемных, чтобы коммуницировать с людьми относительно их инициатив

Граждане могут обращаться в наши региональные отделения, тем более что мы сохраним формат работы общественных приемных и через общественные приемные мы сможем коммуницировать с людьми относительно их инициатив, их идей. Планы работы местных отделений могут формироваться и путем диалога с гражданами, когда они будут предлагать свои инициативы, а партия, рассмотрев их, принимает на вооружение эту инициативу и стремится реализовать.

Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"