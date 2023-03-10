Романов на "Зачетном разговоре": Молодежь интересуют вопросы профессионального образования и развития

Молодых людей волнуют вопросы профессионального образования и развития, и они заинтересованы в самореализации. Об этом журналистам во время "Зачетного разговора" в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой (ПГУ) сообщил председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов, пишет БелТА.



"Во время зачетного разговора мы встречаемся со студенческой и учащейся молодежью и обсуждаем любые вопросы, которые ее волнуют. Это вопросы внутриполитического, внешнеполитического характера, студенчества, распределения, учебы и профессионального становления. Буквально нет запретов на какие-то темы, говорим обо всем, что важно молодым людям, - подчеркнул председатель РОО "Белая Русь". - Если говорить о предыдущих встречах, студентов в основном интересовали касающиеся педагогической работы вопросы, поскольку я встречался со студентами педагогического университета. Их волновало становление педагога, важные для него качества, как организовать взаимодействие между учеником и наставником. Молодых людей интересует их профессия, то, в чем они собираются себя реализовать".

Обращаясь к студентам ПГУ, Олег Романов рассказал о складывающейся ситуации в мире, ее влиянии на Беларусь и действиях, которые необходимо предпринимать, чтобы обеспечить безопасность своей страны, земли, дома. Председатель общественной организации обратил внимание на обстановку в соседней Украине. "Видели ли вы фотографии, видеосъемки территорий Украины, где сейчас идут боевые действия? - обратился он к студентам. - Там ранее цветущие города и села стали руинами. На них смотришь, как на декорации из фильма ужасов. Это то, что произошло буквально за несколько недель, месяцев, места, где погибли люди и были искалечены судьбы. Почему это вообще стало возможным: на вопрос невозможно ответить, если мы не понимаем, что происходит в мире".

Чтобы у студентов образовалось более глубокое представление о происходящих вокруг процессах, спикер обратился к истории. "В годах 60-х - 70-х 20-го века благодаря работе ученых, результатам деятельности научных коллективов пришло понимание, что ресурсов на нашей планете недостаточно для того, чтобы обеспечить богатое существование всего мира. Другими словами, та модель потребления, образ жизни, который нам навязывается как нормальный и естественный (дорогие магазины, рестораны и так далее), это все не само собой разумеется. Ресурсов для этого для всех явно недостаточно. И вот тогда перед Западом встал вопрос о сдерживании уровня потребления, уровня жизни. И тут случилось событие принципиальной важности - крах Советского Союза и возможность освоения рынков постсоветского пространства, ресурсов, территорий и так далее. И делалось это совершенно варварскими методами, но Запад получил подпитку для своего существования. Когда Россия начала подниматься с колен, отстаивать свои национальные интересы, тут же началась совершенно неприкрытая агрессия. Например, война в Чечне, продвижение НАТО на восток и угроза на западных и южных рубежах России. Эти процессы неслучайны, это логика развития мировых процессов, логика доминирования и борьбы за власть в мировом масштабе, для того, чтобы Западу оставаться лидером мирового экономического, политического, военного и иного развития, они должны господствовать на большей части территории мира, получать ресурсы, обеспечить свой контроль. И эти происходящие сегодня в мире процессы в полной мере касаются и нашей страны".

Спикер обратил внимание на санкционную политику Запада и другие недружественные решения в отношении сотрудничества с нашей страной. "Почему такое мощное давление оказывается на Беларусь - потому что страна с самого начала своей независимости четко заявила курс на обеспечение суверенитета: наши ресурсы в наших руках, как и наши заводы и фабрики. Процессы, которые мы здесь осуществляем, культурные, работа с молодежью, формирование сознания и так далее, мы определяем сами, - подчеркнул он. - И это вызывает дичайшую ненависть. Это неподчинение и уход из-под контроля тех, кто считает себя хозяевами мира. И именно это является подлинной причиной агрессии против нашей страны".

Сегодня председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" во время информационно-просветительского проекта "Зачетный разговор" встретился со студенческим активом ПГУ. Спикеров принимают срезу несколько учреждений образования Полоцка и Новополоцка.