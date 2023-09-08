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Романов: Основной замысел акции "Беларусь адзіная" - услышать людей

Без памяти о прошлом у страны нет будущего, а будущее строим вместе! Значимость Дня народного единства и роль гражданского общества в построении Независимой Беларуси обсуждали в Березе участники акции "Беларусь адзіная". В этот раз патриотический форум собрал около 600 человек. Спикеры отмечают: большая часть вопросов, как показывают первые дни акции, касается именно молодежи, ее развития и условий для этого в Беларуси. Пришли к выводу, что необходимо еще большее взаимодействие молодежи и ветеранов. Также эксперты подчеркивают: закрытых тем быть не должно. Любые вопросы информационной повестки надо обязательно озвучивать.

Мы все время вносим какую-то новизну. В данном случае мы задействуем больше саму аудиторию, не только они задают вопросы, но мы и им задаем вопросы. Мы прекрасно даем себе отчет, что у людей есть свои мысли, свои предложения. А не просто вопросы к тем спикерам, которые приехали
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси
Самый главный ресурс и золото - это наши люди. Они сейчас интересуются и политикой, и патриотизмом. Все эти вопросы актуальны. Мне кажется очень важной работа с молодежью. Старшее поколение как-то в этом плане более дисциплинированное. А молодежи надо показывать, учить, рассказывать, пояснять и не один раз.
Юлия Чигирь, председатель Березовского районного объединения профсоюзов
Основной замысел акции "Беларусь адзіная" - услышать людей. Демократия - это наличие обратной связи с обществом. Власть ни в коем случае не должна замыкаться в своих границах. Она всегда должна слушать людей и корректировать свою деятельность в соответствии с их требованиями, с их пожеланиями.
Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"

Стратегию будущего страны обсудят и сегодня. Акцию "Беларусь адзіная" принимает Светлогорск.

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