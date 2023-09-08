Романов: Основной замысел акции "Беларусь адзіная" - услышать людей

Мы все время вносим какую-то новизну. В данном случае мы задействуем больше саму аудиторию, не только они задают вопросы, но мы и им задаем вопросы. Мы прекрасно даем себе отчет, что у людей есть свои мысли, свои предложения. А не просто вопросы к тем спикерам, которые приехали

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси