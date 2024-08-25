Романов: Отличить правду ото лжи с каждым днем становится все сложнее

На основе смыслов, идей, ценностей люди принимают решения. Были примеры в истории, когда информационная война заканчивалась поражением страны, ее разрушением и уходом ее народа из истории, по существу уничтожением народа. И для этого не применялись какие-то специальные виды вооружения, достаточно было разложения общества, его духовного опустошения. Поэтому работать с информацией, работать с ценностями идеями - это крайне сложно и крайне ответственная задача.

Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"