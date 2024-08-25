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Романов: Отличить правду ото лжи с каждым днем становится все сложнее

Отличить правду ото лжи с каждым днем становится все сложнее. При этом основной удар наносится по базовым ценностям общества. Такое мнение на встрече с трудовым коллективом "Нафтана" высказал доктор философских наук Олег Романов. Искусственный интеллект уже сегодня позволяет копировать голос любого человека и создавать дипфейки для манипулирования общественным мнением.

На основе смыслов, идей, ценностей люди принимают решения. Были примеры в истории, когда информационная война заканчивалась поражением страны, ее разрушением и уходом ее народа из истории, по существу уничтожением народа. И для этого не применялись какие-то специальные виды вооружения, достаточно было разложения общества, его духовного опустошения. Поэтому работать с информацией, работать с ценностями идеями - это крайне сложно и крайне ответственная задача.
Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"

Нивелировать вызовы технического прогресса позволяет и простое человеческое общение. На это ориентирует экспертов и политиков Президент Беларуси. Диалоговые площадки стали востребованной формой взаимодействия общества и власти. Осуществляется прямой обмен мнениями и синхронизация позиций по ключевым моментам жизни нашей страны.

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