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Романов: Политические партии при всех своих расхождениях должны стоять на созидательной, прогосударственной и пронародной позиции
В Беларуси завершается модернизация общественно-политической системы страны. Основной акцент на народовластии и вовлеченности гражданского общества в развитие государства. Мы формируем свою модель, в центре внимания которой стоит человек. Гражданское общество наделяется существенными полномочиями в рамках выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания. Парламентарии обсудили возможные изменения, которые коснутся деятельности общественных объединений и политических партий.
Сегодняшняя платформа, по сути дела, площадка, которая обозначает роль общественных объединений, место в политическом процессе, в законотворческих инициативах. Это стало нулевыми чтениями к ряду законопроектов и, несмотря на то что было декларировано обсуждение проекта о политических партиях, мы коснулись всего. Мы вместе с депутатами и лидерами общественных организаций коснулись и законопроекта о ВНС, о гражданском обществе.
К стабильности и единству
Законодатели рассматривают возможность предоставить руководителям общественных объединений право указывать в качестве адреса регистрации место своей непосредственной работы. При этом деятельность объединения должна носить конструктивный и созидательный характер. Законопроект предусматривает запрет на пропаганду войны, насильственного изменения конституционного строя, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды, осуществление экстремистской и террористической деятельности. К таким структурам будет применяться процедура ликвидации. После принятия законопроекта общественным объединениям будет необходимо в течение года привести учредительные документы в соответствие с новым законом.
Партийное строительство
Идея о том, что политические партии при всех своих идеологических расхождениях в то же самое время должны стоять на конструктивной, созидательной, прогосударственной и пронародной позиции, нашла отражение в законопроекте. Там четко сказано, что идеологические программы могут быть какими угодно: либеральными, консервативными, социал-демократическими, иными, но нерушимыми являются идеи о том, что суверенитет Республики Беларусь безусловен, никто не имеет право посягать на территориальную целостность белорусского государства, и политические партии должны обеспечивать вот эти высшие ценности белорусского государства и общества.
Модернизация общественно-политической системы Беларуси
Исключить внешнее влияние на политическую систему страны планируется с помощью поправок, которые предусматривают требование к учредителю не только иметь белорусское гражданство, но и постоянно проживать в нашей стране. Проект закона также предусматривает исключение запрета финансирования партий из бюджета. При этом предусматривается ограничение финансирования партии отдельным гражданином или организацией на сумму более 1 тысячи базовых величин в течение года. После вступления в силу нового закона состоится перерегистрация действующих политических партий, которая будет проведена в течение шести месяцев.
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