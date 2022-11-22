Романов: Политические партии при всех своих расхождениях должны стоять на созидательной, прогосударственной и пронародной позиции

Идея о том, что политические партии при всех своих идеологических расхождениях в то же самое время должны стоять на конструктивной, созидательной, прогосударственной и пронародной позиции, нашла отражение в законопроекте. Там четко сказано, что идеологические программы могут быть какими угодно: либеральными, консервативными, социал-демократическими, иными, но нерушимыми являются идеи о том, что суверенитет Республики Беларусь безусловен, никто не имеет право посягать на территориальную целостность белорусского государства, и политические партии должны обеспечивать вот эти высшие ценности белорусского государства и общества.

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"