Романов: Проект обновленной Конституции Беларуси - зрелый и выверенный

Тогда, когда проект Конституции был представлен на всенародное обсуждение, граждане достаточно активно включились в работу по его обсуждению. Я это знаю не понаслышке - проводил достаточно много диалоговых площадок и видел отношение людей к проекту Конституции, к тем новеллам, которые предлагаются. И по итогам обсуждения отдельные положения были откорректированы. Это говорит о том, что широкое, всенародное обсуждение имело смысл для того, чтобы усовершенствовать проект Конституции.

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси