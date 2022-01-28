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Романов: Проект обновленной Конституции Беларуси - зрелый и выверенный

Проект обновленной Конституции - зрелый и выверенный. Об этом заявил сенатор Олег Романов на заседании внеочередной сессии Совета Республики. По словам парламентария, поправки базируются на надежном фундаменте - на Конституции, которая действует сейчас. Она уже доказала свою практичность и эффективность, а внесение изменений позволит усилить Основной закон и придать ему соответствие тем вызовам, которые стоят перед нашей страной сейчас.

Тогда, когда проект Конституции был представлен на всенародное обсуждение, граждане достаточно активно включились в работу по его обсуждению. Я это знаю не понаслышке - проводил достаточно много диалоговых площадок и видел отношение людей к проекту Конституции, к тем новеллам, которые предлагаются. И по итогам обсуждения отдельные положения были откорректированы. Это говорит о том, что широкое, всенародное обсуждение имело смысл для того, чтобы усовершенствовать проект Конституции.
Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

После вынесения проекта изменений и дополнений Конституции на всенародное обсуждение в Совете Республики организовали работу общественной приемной. За это время сюда поступило более 500 предложений. В целом же по стране собрали порядка 10 тысяч инициатив.

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