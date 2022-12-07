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Романовский: Санкции всегда влияют очень негативно

7 декабря в МИД Беларуси состоялась седьмая по счету встреча - заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. На мероприятие съехались представители диаспор из стран дальнего и ближнего зарубежья (Иордании, Испании, США, Германии, Узбекистана, Эстонии). Руководители белорусских организаций говорили не только о своих идеях и предложениях. Председатель общественной инициативы BELARUS FORUM в Германии поделился с журналистами деталями экономической обстановки. Высказался о росте цен для немецких потребителей.

Санкции всегда влияют очень негативно, особенно на простых жителей. Поэтому даже сравнивать цены, которые были в прошлом году, - из-за санкций они за год возросли. На продукты питания, например. То, что Евросоюз применил санкции против деревообработки белорусской... Стоимость дров в Германии возросла в два раза. Да, люди выражают протесты, несогласие с санкциями, с повышением цен.
Дмитрий Романовский, председатель общественной инициативы BELARUS FORUM (Германия)

Участники заседания Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД подвели итоги совместной работы, определили перспективы развития и планы на будущее.

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