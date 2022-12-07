Романовский: Санкции всегда влияют очень негативно

Санкции всегда влияют очень негативно, особенно на простых жителей. Поэтому даже сравнивать цены, которые были в прошлом году, - из-за санкций они за год возросли. На продукты питания, например. То, что Евросоюз применил санкции против деревообработки белорусской... Стоимость дров в Германии возросла в два раза. Да, люди выражают протесты, несогласие с санкциями, с повышением цен.

Дмитрий Романовский, председатель общественной инициативы BELARUS FORUM (Германия)

