Романтическая атмосфера в столичном зоопарке: для животных подготовили праздничный рацион в форме сердец

"Сердечная" атмосфера ощущается сегодня и в столичном зоопарке. Для животных подготовили праздничный рацион: романтические угощения из любимых лакомств в форме сердец. Свой подарок любимой подготовил и медведь Тристан. Косолапый проснулся накануне праздника и присоединился к подруге Нюре, которая этой зимой вообще не спала. Свои семейные гнезда активно строят и птицы, в первую очередь орланы. Все животные много времени проводят вместе, с удовольствием ловят первые теплые лучи, играют и готовятся к весне.