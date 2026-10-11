Ромашко рассказал, сколько "квадратов" арендного жилья сдается и почему квартиры простаивают

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси насчитывается порядка 165 тыс. арендных жилых помещений общей площадью более 9 млн квадратных метров. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

По словам замминистра, структура арендного фонда неоднородна. "Если говорить о составе этого арендного жилья, то порядка трех четвертей (125 тыс. жилых помещений) - это жилье, которое не было приватизировано гражданами и перешло в разряд арендного", - пояснил Андрей Ромашко.

Он уточнил, что ранее это жилье было государственным, граждане проживали в нем на основании договоров найма. "Сейчас они продолжают там проживать, но уже в качестве найма арендного жилья и вносят плату за найм", - отметил заместитель министра.

Андрей Ромашко остановился на проблеме пустующего арендного жилья. По его словам, это порядка 9 % от всего количества арендного жилья в стране. Более 15 тыс. жилых помещений коммунальной формы собственности пустуют свыше полугода", - констатировал он.

Замминистра объяснил, почему используется ценз в полгода. "До полугода жилые помещения могут высвобождаться, ремонтироваться, предоставляться повторно", - сказал Андрей Ромашко.

Данное жилье проинвентаризировано всеми облисполкомами, сказал он. "Исходя из состояния конкретного жилого дома, его месторасположения, его востребованности, есть несколько вариантов использования такого жилья", - подчеркнул Андрей Ромашко.

Первый вариант - ремонт и возможное предоставление в аренду. "Это жилье, которое находится в технически исправном состоянии, соответствует современным требованиям, имеет сантехническое оборудование, имеет удобства, то есть может быть предоставлено по договору найма", - пояснил замминистра.

Второй класс - жилье, которое пригодно для проживания, но не востребовано из-за удаленности от центров притяжения - в отдаленных деревнях, населенных пунктах. "Это в большей степени одноквартирные жилые дома либо квартиры в блокированных жилых домах, - уточнил Андрей Ромашко. - Если они не востребованы по договору найма, есть механизмы продажи гражданам, но механизм продажи усложнен процедурой проведения аукциона".

Третье направление для длительно невостребованного старого жилья - снос. "На сегодняшний день порядка 6 тыс. из 15 тыс. подлежат сносу", - заявил Андрей Ромашко.

Замминистра привел экономические расчеты. "Снос - это затратно. Порядка 3-6 тыс. белорусских рублей - средняя стоимость сноса жилого дома по стране. Строительство нового квадратного метра сегодня порядка 2,2 тыс. рублей. Ремонт может достигать и 400 рублей за квадратный метр", - сказал Андрей Ромашко.

"Поэтому здесь очень важно оценивать, когда мы строим новое жилье, мы строим его согласно современным требованиям в том месте, где сегодня оно востребовано и необходимо", - подчернкул заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Отвечая на вопрос, будет ли пересматриваться ценообразование по арендному жилью, Андрей Ромашко сказал, что сегодня стоимость арендного жилья в Беларуси отличается от рыночной на 60-70 %. "Есть определенные области, допустим, Витебская, Гродненская, где коэффициенты ниже, чем в других областях. Соответственно, дальше в населенных пунктах стоимость арендного жилья составляет порядка 50 % стоимости частного. Есть определенный дисбаланс", - пояснил замминистра.

Понижающие коэффициенты необходимо пересматривать, исходя из спроса на коммерческое жилье и предложений частных владельцев, отметил он. "В целом коэффициенты должны постоянно меняться решениями облисполкомов. Соответствующие рекомендации мы направили пересмотреть там, где видим явные отклонения", - сказал Андрей Ромашко.

Для активизации граждан в приобретении арендного жилья рассматривается предложение отменить аукционы, отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, исполкомы сами будут определять аукционные зоны. Там, где это жилье может быть более востребовано, находится вблизи природных заповедников или в каких-то особых условиях, оно будет продаваться на аукционах. А там, где оно может быть реализовано по базовой стоимости, предлагается реализовывать его изначально по этой цене, пояснил Андрей Ромашко.

На сегодняшний день полмиллиона семей состоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщил замминистра. "Самое главное - понимать, кто из этих граждан претендует на улучшение жилищных условий в виде получения арендного жилья. Кто только путем строительства и получения в собственность. А кто в данной очереди находится, ожидая улучшения собственного благосостояния. Поэтому на сегодняшний день прорабатывается решение по поручению главы государства о формировании списка лиц, которые претендуют на получение арендного жилья", - рассказал Андрей Ромашко.