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РОО "Белая Русь" стало инициатором создания новой партии

Запрос на создание народной партии в обществе назрел давно. Таким мнением поделился зампредседателя Совета Республики Валерий Бельский во время учредительного собрания по созданию новой политической партии. По его словам, сегодня необходима консолидация белорусского государства. А такая партия будет выражать интересы нашего народа как единого целого! Сегодня избрали делегатов от Партизанского района столицы на съезд, который пройдет в Минске 18 марта. В составе инициативной группы - люди разных возрастов и профессий. На съезде в столице утвердят устав и программу и определят принципы деятельности, цели и задачи новой структуры.

В. Бельский: Запрос на создание народной партии в обществе назрел давно

Запрос на создание такой партии в обществе назрел давно. Нам необходима дальнейшая консолидация, строительство политического института, который будет постоянным связующим звеном между обществом и властью. Такой институт у нас создается в форме Всебелорусского народного собрания, но все-таки партия имеет свои особенности. Она может мобилизоваться, продемонстрировать единство, обеспечить волю народа. Это должна быть народная партия.
Валерий Бельский, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси
Наша задача старшего поколения сегодня - посеять для молодежи зерно, росток доброты, мира. Для того чтобы это сделать, исходя из вызовов современности, нам нужно усилить политическую сферу в своей стране. Страна у нас маленькая, компактная, и нам это удастся легко, тем более что есть такая классная поддержка в лице Республиканского общественного объединения "Белая Русь".
Валентина Довгалева, председатель Партизанской районной г. Минска организации РОО "Белая Русь"

Инициатором образования новой партии выступило общественное объединение "Белая Русь". Оно не трансформируется в партию и не уйдет из общественного пространства. Свою работу активисты будут проводить, как и прежде, с акцентом на социальные проекты.

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