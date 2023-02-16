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РОО "Белая Русь" стало инициатором создания новой партии
Запрос на создание народной партии в обществе назрел давно. Таким мнением поделился зампредседателя Совета Республики Валерий Бельский во время учредительного собрания по созданию новой политической партии. По его словам, сегодня необходима консолидация белорусского государства. А такая партия будет выражать интересы нашего народа как единого целого! Сегодня избрали делегатов от Партизанского района столицы на съезд, который пройдет в Минске 18 марта. В составе инициативной группы - люди разных возрастов и профессий. На съезде в столице утвердят устав и программу и определят принципы деятельности, цели и задачи новой структуры.
В. Бельский: Запрос на создание народной партии в обществе назрел давно
Запрос на создание такой партии в обществе назрел давно. Нам необходима дальнейшая консолидация, строительство политического института, который будет постоянным связующим звеном между обществом и властью. Такой институт у нас создается в форме Всебелорусского народного собрания, но все-таки партия имеет свои особенности. Она может мобилизоваться, продемонстрировать единство, обеспечить волю народа. Это должна быть народная партия.
Наша задача старшего поколения сегодня - посеять для молодежи зерно, росток доброты, мира. Для того чтобы это сделать, исходя из вызовов современности, нам нужно усилить политическую сферу в своей стране. Страна у нас маленькая, компактная, и нам это удастся легко, тем более что есть такая классная поддержка в лице Республиканского общественного объединения "Белая Русь".
Инициатором образования новой партии выступило общественное объединение "Белая Русь". Оно не трансформируется в партию и не уйдет из общественного пространства. Свою работу активисты будут проводить, как и прежде, с акцентом на социальные проекты.
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