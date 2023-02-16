РОО "Белая Русь" стало инициатором создания новой партии

Наша задача старшего поколения сегодня - посеять для молодежи зерно, росток доброты, мира. Для того чтобы это сделать, исходя из вызовов современности, нам нужно усилить политическую сферу в своей стране. Страна у нас маленькая, компактная, и нам это удастся легко, тем более что есть такая классная поддержка в лице Республиканского общественного объединения "Белая Русь".

Валентина Довгалева, председатель Партизанской районной г. Минска организации РОО "Белая Русь"