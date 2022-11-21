"Росатом" будет поставлять в Беларусь технику для лечения рака

"Росатом" будет поставлять в Беларусьсделанное в России медицинское оборудование для лечения рака, соглашение об этом было подписано в понедельник на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения компании "Русатом Хэлскеа". Об этом пишет РИА Новости.

Соглашение подписано между "Русатом Хэлскеа" и белорусским республиканским унитарным предприятием "Медтехноцентр".

"Подписанный документ закрепил намерения сторон в отношении организации взаимодействия по вопросам поставок, произведенного на территории Российской Федерации медицинского оборудования", - отмечается в сообщении.

"Росатом" имеет широкий продуктовый портфель в части производства высокотехнологичного медицинского оборудования. В нынешнем году "Русатом Хэлскеа" начал серийный выпуск первого российского линейного ускорителя "Оникс" для лучевой терапии, а также комплекса для брахитерапии "Брахиум". Кроме того, "Русатом Хэлскеа" разрабатывает первый в мире безгелевый магнитно-резонансный томограф (МРТ), который будет удобнее в использовании и надежнее аналогов. Также начата работа над созданием отечественного комплекса дистанционной лучевой терапии тороидального типа "Торус".

