Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих на белорусской земле

Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси 22 октября. Обмен состоялся в пункте пропуска "Новая Гута".

Российская сторона передала 252 тела погибших украинских военных. Киев вернул России 25 тел погибших военнослужащих ВС РФ.

Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции, демонстрирует миротворческую политику и продолжает выступать в качестве надежной площадки для диалога сторон конфликта.

Кроме того, белорусская сторона оказывает содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, в вопросах воссоединения семей, обмена военнопленными, телами погибших военнослужащих. На белорусской территории проведено уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий.