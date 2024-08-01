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Россия благодарна Лукашенко за жест доброй воли и помилование гражданина ФРГ Кригера, сообщили в Кремле
Москва благодарна Президенту Беларуси Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет БЕЛТА.
"Российская сторона благодарна Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве также признательны руководству всех стран, которые оказали содействие в подготовке обмена.
Ранее агентство Анадолу сообщило, что Россия, США и Германия 1 августа провели обмен 26 заключенными в аэропорту Анкары. Подчеркивалось, что это самая масштабная за последнее время операция по обмену заключенными. По информации агентства, в обмене участвовали семь стран. Среди заключенных, которых обменяли, числится гражданин Германии Рико Кригер, помилованный ранее Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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