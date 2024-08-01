Россия благодарна Лукашенко за жест доброй воли и помилование гражданина ФРГ Кригера, сообщили в Кремле

Москва благодарна Президенту Беларуси Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет БЕЛТА.

"Российская сторона благодарна Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве также признательны руководству всех стран, которые оказали содействие в подготовке обмена.