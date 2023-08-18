Россия борется не с украинским народом, а с поднявшим голову нацизмом - Вольфович

Россия при проведении специальной военной операции борется в Украине не с украинским народом, а с поднявшим голову нацизмом. Такое мнение в беседе с журналистами накануне пленарного заседания II Международного антифашистского конгресса в Минске выразил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, когда геополитическая обстановка накалена до предела, проведение таких форумов, как Международный антифашистский конгресс, очень нужно. Эти мероприятия показывают всему миру, какие проблемы сегодня существуют. Не только Беларусь и Россию заботят проблемы безопасности. В конгрессе принимают участие около 30 стран. Не прошло и 80 лет после последней мировой войны, принесшей много горя всего миру. Беларусь - это интеллигентная и спокойная страна, но мы должны говорить про исторические факты. Нужно говорить о том, что полицаи из некоторых соседних государств в Великой Отечественной войне стояли в одном ряду с нацистскими захватчиками, - сказал Александр Вольфович.

Госсекретарь Совета безопасности отметил, что развязана гибридная война в отношении Беларуси и России. "Сегодня пытаются с ног на голову перевернуть историю. Наследники фашистов снова заговорили о неонацизме. Человечество стало забывать о том, кто освободил мир от страшной чумы", - считает он.