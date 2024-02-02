Россия и Беларусь договорились о создании единых учебников по истории

В Союзном государстве появятся единые учебники по истории. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на РИА Новости.

Новые учебные пособия появятся как в школах, так и в высших учебных заведениях.