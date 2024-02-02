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Россия и Беларусь договорились о создании единых учебников по истории
В Союзном государстве появятся единые учебники по истории. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на РИА Новости.
Новые учебные пособия появятся как в школах, так и в высших учебных заведениях.
Дипломат отметил, что такое решение позволит разрешить вопрос разночтений, связанных с пониманием некоторых событий в истории Российской империи и СССР. Теперь эти моменты будут рассматривать с единой точки зрения.
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