Россия и Беларусь с 1 апреля отменят плату за входящие звонки в роуминге

Беларусь и Россия отменяют плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве. Через неделю, с 1 апреля, входящие станут бесплатными. Отметим, абонентов российских операторов связи, которые пользуются услугами сотовой связи в Беларуси, стало больше на 15 процентов.