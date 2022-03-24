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Россия и Беларусь с 1 апреля отменят плату за входящие звонки в роуминге

Беларусь и Россия отменяют плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве. Через неделю, с 1 апреля, входящие станут бесплатными. Отметим, абонентов российских операторов связи, которые пользуются услугами сотовой связи в Беларуси, стало больше на 15 процентов.

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