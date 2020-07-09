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Россия откроет авиасообщение со странами СНГ в августе

Россия может открыть авиасообщение, в первую очередь со странами СНГ, в августе. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии. По его данным, на 27 июля запланирована подготовка к полетам терминалов Шереметьево. Напомним, авиасообщение в России закрыто с конца марта в связи с пандемией коронавируса.

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