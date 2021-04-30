Россия признает американский след в заговоре против Президента Беларуси

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Есть только понимание одного. Мы все слышали признательные показания и мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации Президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения "государства икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать.