Россия признала Беларусь любимой страной для отдыха

Россия снова признала Беларусь любимой страной для отдыха среди СНГ. Таковы данные портала "ТурСтат". В рейтинге учитывались курорты для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью. Самыми любимыми у россиян считаются санатории, расположенные возле озера Нарочь. К слову, в топ стран также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан и Молдова.