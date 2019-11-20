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Россия признала Беларусь любимой страной для отдыха

Россия снова признала Беларусь любимой страной для отдыха среди СНГ. Таковы данные портала "ТурСтат". В рейтинге учитывались курорты для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью. Самыми любимыми у россиян считаются санатории, расположенные возле озера Нарочь. К слову, в топ стран также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан и Молдова.

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