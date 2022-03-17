Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан

Все ограничения на перемещение граждан между Россией и Беларусью снимаются сегодня ночью. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В том числе это решение - результат переговоров президентов Беларуси и России.

11 марта в Москве главы государств обсуждали этот вопрос, а также кооперацию в условиях санкционного прессинга. Как заявил белорусский Президент, Россия пошла на беспрецедентные меры по поддержке экономики Беларуси. В развитие договоренностей лидеров встречу провели правительства обеих стран. Таким образом, договоренности, достигнутые на высшем уровне, выполняются.

Свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особенно это актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран.

Михаил Мишустин, председатель правительства России