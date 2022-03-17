3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан
Все ограничения на перемещение граждан между Россией и Беларусью снимаются сегодня ночью. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В том числе это решение - результат переговоров президентов Беларуси и России.
11 марта в Москве главы государств обсуждали этот вопрос, а также кооперацию в условиях санкционного прессинга. Как заявил белорусский Президент, Россия пошла на беспрецедентные меры по поддержке экономики Беларуси. В развитие договоренностей лидеров встречу провели правительства обеих стран. Таким образом, договоренности, достигнутые на высшем уровне, выполняются.
Свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особенно это актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран.
Российский премьер выразил уверенность, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все