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Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ созовет заседание Совета Безопасности ООН в связис разрушением Каховской ГЭС, сообщаютРИА Новости.
Небензя также прокомментировал обвинения в подрыве, звучащие в адрес России. "Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" - сказал он.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью была повреждена верхняя часть Каховской гидроэлектростанции. Начался нерегулируемый сброс воды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона совершила преднамеренную диверсию. Произошедшее на ГЭС может повлечь тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а также для экологии. Песков подчеркнул, что Россия "решительно отвергает" обвинения в свой адрес относительно причастности к повреждению Каховской станции. По факту повреждения плотины Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Фото: wikipedia
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