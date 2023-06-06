Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Небензя также прокомментировал обвинения в подрыве, звучащие в адрес России. "Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" - сказал он.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью была повреждена верхняя часть Каховской гидроэлектростанции. Начался нерегулируемый сброс воды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона совершила преднамеренную диверсию. Произошедшее на ГЭС может повлечь тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а также для экологии. Песков подчеркнул, что Россия "решительно отвергает" обвинения в свой адрес относительно причастности к повреждению Каховской станции. По факту повреждения плотины Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.