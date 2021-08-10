3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта после 6-летнего перерыва
Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов. В настоящий момент суточный прирост числа инфицированных в Египте снизился, и власти страны выразили надежду, что дальнейший спад заболеваемости может благоприятно повлиять на увеличение потока туристов.
Как сообщалось, российские туроператоры уже открыли продажи на курорты Египта. И эксперты отмечают - цены турпакетов недешевые, но соотносимы с такими конкурентными направлениями, как Турция и Греция. Также авиасообщение открывается с Доминиканой, Молдовой и Бахрейном.
Президент
Все
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
С 1 ноября в Латвии смогут конфисковывать автомобили с белорусскими номерами
Варшава начала строительство "Восточного щита" - забора на границе с Беларусью и Россией
Границу Сирии с территории Ливана пересекли за сутки более 4 тыс. человек
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов