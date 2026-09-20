Россияне в Беларуси голосуют на выборах в Государственную Думу 9-го созыва

В России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Россияне выбирают депутатов, губернаторов, новый состав местных законодательных собраний. Голосование российских избирателей организовано и в Беларуси.

Избирательные участки расположились в 7 городах Беларуси, в том числе в Минске

На территории посольства участок открыт с 8 часов утра. Постоянно живущие или временно находящиеся здесь россияне идут на избирательный участок. Граждане России приезжают в Беларусь учиться, отдыхать, запускать совместные производства, реализовывать общие проекты.

Ключевая особенность избирательной кампании

Ключевая особенность этой избирательной кампании - вступает в силу важное нововведение для Союзного государства. Постоянно проживающие на территории России граждане Беларуси теперь могут полноценно участвовать в местных выборах, что задает новый электоральный тренд. А депутаты, которых сегодня выбирают в Госдуму, войдут в состав Парламентского собрания Беларуси и России и уже в рамках союзного парламентского измерения продолжат работу над дальнейшим развитием единого пакета социальных гарантий для жителей двух стран.



Вместе с белорусскими коллегами в ближайшие годы будут утверждать союзный бюджет, развивать интеграцию от Бреста до Владивостока.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: "Мы видим достаточно высокую явку граждан России, находящихся в Беларуси, на 10 часов утра. В целом, с учетом досрочного голосования, она уже превысила 2000 человек. Это хорошая явка. Мы ожидаем, естественно, со всеми нашими попытками гостеприимства, которые, по-моему, увенчались с успехом - ждать еще большее количество наших граждан. И, безусловно, мы обеспечим условия голосования. Хочу сказать, что мы сотрудничаем с органами охраны общественного порядка МВД Республики Беларусь, которые всегда во всех наших выборных кампаниях помогают нам в обеспечении безопасности. Выборы проходят штатно. Жалоб и замечаний на текущий момент в Республике Беларусь не было".

Участки для голосования буду открыты до 8 часов вечера.