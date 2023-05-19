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Россиянин пытался провезти через белорусско-польскую границу более 4 кг гашиша
Гашиш под обивкой автомобиля. Такой способ транспортировки наркотика выбрал россиянин. Из Польши в страны ЕАЭС мужчина вез более четырех килограммов запрещенного вещества.
Задержали нарушителя белорусские таможенники в пункте пропуска "Брест". В конструктивных полостях автомобиля гражданина России находилось 8 брикетов с веществом темно-коричневого цвета. Возбуждено уголовное дело.
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