ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Россиянин пытался провезти через белорусско-польскую границу более 4 кг гашиша

Гашиш под обивкой автомобиля. Такой способ транспортировки наркотика выбрал россиянин. Из Польши в страны ЕАЭС мужчина вез более четырех килограммов запрещенного вещества.

Задержали нарушителя белорусские таможенники в пункте пропуска "Брест". В конструктивных полостях автомобиля гражданина России находилось 8 брикетов с веществом темно-коричневого цвета. Возбуждено уголовное дело.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все