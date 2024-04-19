Россиянин пытался вывезти дочь из Беларуси в Египет по фальшивому паспорту

В Национальном аэропорту Минск гражданин России при регистрации на рейс в Шарм-эль-Шейх предъявил поддельный документ полуторагодовалой дочки.

Задержанный пассажир рассказал, что сейчас в состоянии бракоразводного процесса с женой, а паспорт ребенка остался у матери. Поэтому он в интернете купил для дочери поддельный документ, чтобы вывезти на отдых в Египет. Нарушитель задержан, девочку вернули матери.