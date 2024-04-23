Российская авиакомпания получила разрешение сразу на несколько новых рейсов в Минск

Российская авиакомпания получила допуск Росавиации сразу на несколько новых прямых рейсов в белорусскую столицу. Как отмечается в документе Федерального агентства воздушного транспорта России, перевозчик сможет летать по маршруту Тюмень - Минск и Владикавказ - Минск трижды в неделю, а из Волгограда два раза в неделю.