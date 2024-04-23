3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Российская авиакомпания получила разрешение сразу на несколько новых рейсов в Минск
Российская авиакомпания получила допуск Росавиации сразу на несколько новых прямых рейсов в белорусскую столицу. Как отмечается в документе Федерального агентства воздушного транспорта России, перевозчик сможет летать по маршруту Тюмень - Минск и Владикавказ - Минск трижды в неделю, а из Волгограда два раза в неделю.
Информации о дате запусков рейсов пока нет, они находятся в проработке.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ