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Российская авиакомпания получила разрешение сразу на несколько новых рейсов в Минск

Российская авиакомпания получила допуск Росавиации сразу на несколько новых прямых рейсов в белорусскую столицу. Как отмечается в документе Федерального агентства воздушного транспорта России, перевозчик сможет летать по маршруту Тюмень - Минск и Владикавказ - Минск трижды в неделю, а из Волгограда два раза в неделю.

Информации о дате запусков рейсов пока нет, они находятся в проработке.

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