Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня

"На 11 июня запланирован первый полет из Калининграда в Минск. Рейсы в Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете L-410 вместимостью 15 кресел. Вылет из Калининграда - в 9:30, прибытие в Минск - в 12:40. Вылет обратного рейса из Минска - в 14:00, прибытие в Калининград - в 15:10. Время указано местное. Полет будет длиться 2 часа 10 минут", - рассказали в пресс-службе.

