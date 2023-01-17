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Российские бомбардировщики прибыли в Беларусь на совместные учения
Российские бомбардировщики прибыли на совместные летно-тактические учения в Беларусь. Напомним, маневры начались накануне. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусской армии. Цель - отработать при выполнении учебно-боевых задач слаженные действия авиационных подразделений Вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в состав компонента региональной группировки войск.
В частности, планируется отработать такие вопросы, как ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, высадка десанта, оборона важных объектов, а также доставка грузов и эвакуация раненых. Как отметили в Минобороны нашей страны, учения, которые продлятся до конца месяца, не несут угрозы третьим странам.
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