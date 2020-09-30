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Российские подразделения покидают Беларусь после совместных учений "Славянское братство"

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, участвовавшие в маневрах, завершили погрузку техники и личного состава на эшелоны на станциях в Бресте и под Гродно и выехали в места постоянной дислокации. Напомним, Белорусско-российские учения "Славянское братство - 2020" проходили на территории Беларуси с 14 по 25 сентября. В нем принимали участие около 6000 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.

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