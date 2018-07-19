Российские спасатели доставили тело белорусского альпиниста, который погиб на горе Укю, в Нальчик

Российские спасатели доставили тело белорусского альпиниста, который погиб на горе Укю в Приэльбрусье, в Нальчик. Поисково-спасательные работы завершены. Тело белоруса передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. "Из аэропорта Минеральных Вод его транспортируют самолетом на родину", - сообщили в МИД нашей страны.