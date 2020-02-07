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Российские ученые начнут искать внеземную жизнь

Российские ученые начнут искать внеземную жизнь

Команда исследователей занялась созданием телескопа, который будет искать внеземные цивилизации. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М" будет исследовать Вселенную в миллиметровом диапазоне волн и сможет искать гигантские сооружения внеземных цивилизаций.

"Такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ориентирована на такую задачу", - рассказал руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов.

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