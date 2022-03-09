Российские военные предоставили гуманитарные коридоры, но они так и не заработали

Российские военные вновь предоставили гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из Харькова, Мариуполя, Николаева, Сум и ряда других городов. Пути эвакуации были открыты в 10 часов по местному времени, на время выхода людей объявлен режим тишины. Хотя открытие коридоров согласовано с центральными украинскими властями, добровольческие батальоны фактически вышли из подчинения Киеву, поэтому людей из осажденных городов не выпускают. В начале недели украинские власти несколько раз объявляли, что эвакуация вопреки предварительным договоренностям невозможна, поскольку проводится в направлении территории России.