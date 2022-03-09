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Российские военные предоставили гуманитарные коридоры, но они так и не заработали

Российские военные вновь предоставили гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из Харькова, Мариуполя, Николаева, Сум и ряда других городов. Пути эвакуации были открыты в 10 часов по местному времени, на время выхода людей объявлен режим тишины. Хотя открытие коридоров согласовано с центральными украинскими властями, добровольческие батальоны фактически вышли из подчинения Киеву, поэтому людей из осажденных городов не выпускают. В начале недели украинские власти несколько раз объявляли, что эвакуация вопреки предварительным договоренностям невозможна, поскольку проводится в направлении территории России.

Безграничная жестокость

Боевики загоняют горожан в подвалы, отнимают автомобили, занимают жилье, насильно ставят под ружье. В результате граждане выступают в качестве живого щита для добробатов.

Сегодня вновь гуманитарные коридоры так и не заработали. При этом ситуация на грани катастрофы остается в Мариуполе, где местное население, включая детей, стало заложниками боевиков из нацбата "Азов".

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