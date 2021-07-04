Российские журналисты о примерах успешного партнерства Беларуси с регионами РФ

Чтобы рассказать о результатах работы подобных форумов между Беларусью и регионами России за много лет, не хватит, пожалуй, и целой программы. Практически с каждой областью в разных сферах есть реальные совместные проекты. О многих из них мы уже много раз говорили. Это и белорусская техника в Приморье, БелАЗы на Кузбассе, агрогородок на Сахалине…

Список можно продолжать долго. И следующий не совсем обычный материал это еще раз доказывает: мы попросили российских журналистов найти примеры успешного партнерства, о которых мы слышим не так уж и часто. Предлагаю прямо сейчас дать слово нашим коллегам.



Дружба между народами формируется на небесах

Рассказывает Сергей Семенов.

Агротехник в пятом поколении Дмитрий Нилов рассказывает: такие вот "хижины" для телят делают пока лишь в Беларуси. С дружественной республикой отношения налажены давно.

Минский тракторный завод. Бренд, который на селе всегда подспорье. И вспашут глубоко, и посеют что нужно!

В городах - автобусы МАЗ. Водители говорят: машины что надо.



Профессор Игорь Белоконов из Самарского университета и вовсе уверен: дружба между народами формируется… на небесах. Совместно с минскими и могилевскими коллегами сейчас работает над созданием наноспутника.

Между нами - Россией и Беларусью - существует космическая программа Союзного государства. И до конца этого года будет начат этап работы в рамках этого проекта. Игорь Белоконов, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева



Людмила Демина 15 лет назад создала ансамбль "Купалинка". Самый что ни на есть народный белорусской песни и пляски. Они сами шьют костюмы, занимаются гастролями. Их график расписан на месяцы вперед.



Белорусские водоочистительные станции в Ленобласти

Рассказывает Валерия Борисевич.

В сентябре 2020-го губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с официальным визитом Республику Беларусь. По итогам встречи стороны договорились о поставке в Ленобласть белорусских водоочистительных станций.

И вот первая станция появилась в Луге.

В регионе уже подключено 30 таких станций, столько же появится в этом году, а в течение 5 лет планируют запустить еще 108.

Вот эта, как на первый взгляд кажется, небольшая очистительная станция может обеспечить весь город чистой питьевой водой прямо из-под крана.











К слову, выбор на белорусское оборудование пал неспроста. Оно уникально: аналогов, подходящих под критерий цена - качество, нигде не найти.

Вот инжектор именно разработан непосредственно в Беларуси и запатентован, каждый такой инжектор подбирается непосредственно для такой станции индивидуально. Алексей Годун, замначальника производственного управления Лужского района ГУП "Леноблводоканал"

Проходит также на этих станциях система обеззараживания за счет ультрафиолетовых ламп. То есть, никакой химии абсолютно. По всем анализам вода в десятки раз улучшается оттого, что мы подаем из скважины. Андрей Ермоленко, начальник участка производственного управления Лужского района ГУП "Леноблводоканал"

Также в этом году завершат реконструкцию резервуаров с чистой водой в городе Никольское Тосненского района, снабдят новыми объектами водоснабжения и деревню Раздолье под Приозерском.

Минск и Ясненский городской округ Оренбургской области разделяют 1,5 тыс. км. Но это расстояние не мешает амбициозной коллаборации: предприятия двух государств прямо сейчас вместе работают над созданием бурового станка.

В Ясном отлично понимают всю специфику горных работ. Предприятие и сейчас закупает белорусскую технику для производства. Но только сейчас здесь решились на создание совместного станка.











Эксперимент с совместным производством - первый для "Оренбургских минералов". Но сотрудничество компании с белорусскими партнерами длится уже 2 года. Из недр ясненской земли извлекают вот такое похожее на обычную вату волокно - уникальный жаростойкий минерал. Его свойства позволяют создавать одежду для пожарных, огнеупорные строительные и отделочные материалы. Все это компания производит в Беларуси на двух арендованных производственных площадках.

Схожесть подходов, принципов и выгода обоих государств буквально гарантируют перспективы любых совместных начинаний, в том числе производственных.

